«Этажи» покажут тагильчанам, как работает профессиональный риэлтор – открыта «Школа риэлторов» (ФОТО)

Федеральная риэлтерская компания «Этажи» запустила в Нижнем Тагиле проект «Школа риэлторов», приуроченный как раз к открытию нового офиса компании - одно занятие уже состоялось в пятницу, 21 февраля. Успешно существуя на рынке уже 13 лет и имея представительства в 30 городах России, сотрудники «Этажей» в сфере недвижимости чувствуют себя как рыбы в воде. В рамках «школы» они рассказывают новичкам, кто хочет стать специалистом в риэлтерской деятельности, из чего же скалывается работа настоящего профессионала.

Работа со вторичным рынком, с новостройками, с загородной недвижимостью (дачи, дома, коттеджи, таун-хаусы, земельные участки, поля, гектары земли), плюс и работа с социальными программами. Причем часто говорят, что это сложно - нет, не сложно, когда мы знаем и подкованы. Это и работа с ипотекой, и уже сейчас в Тагиле мы сотрудничаем с 8-ю банками, 4 из которых дают нам преференции - а это либо отмена комиссий, либо сокращенный срок рассмотрения заявки, либо снижение процентной ставки рассказывает во вступительном обращении директор агентства «Этажи» в Нижнем Тагиле Антон Сауков.

Здесь сразу поясняют, каким набором знаний должен обладать грамотный риэлтор. И, что самое важное, в компании «Этажи» вам эти знания дадут:

Мы инвестируем в людей. Самый ценный сотрудник в компании – это риэлтор, и все остальные отделы работают на то, чтобы риэлтору было удобно предоставлять качественную услугу, чтобы ему максимально освободить время именно для его работы, а это работа с клиентами, людьми. Важно все: как он выглядит, как он разговаривает, как он знает все этапы сделки, ипотечные программы, юридический модуль. Потому что только когда риэлтор это знает, он начинает быть профессионалом. И продает риелтор тот, кто в себе уверен на 100%. И мы этому обучаем продолжает Антон Сауков.

Кстати, школа риэлторов – это не лекция на 1-2 часа, это обучение в течение всего дня, общение с представителями банков, с оценщиками, со страховщиками, это практика, и, конечно, развенчание «мифов». Дело в том, что профессия риэлтора относительно молодая, отсчет можно брать с 90-х, но уже за этот небольшой срок появился ряд негативных стереотипов. Но правда в том, что риэлтор – это помощник, который не только подберет хороший вариант для клиента, но сэкономит его время, вместе с ипотечным брокером компании согласует заявку в банк, выберет тот, который предоставит наиболее выгодные преференции, грамотно оформит договор купли-продажи, проработает все в регистрационной палате, словом – сделает покупку и продажу недвижимости позитивным моментом в жизни клиента.

Добавим, во время состоявшейся «Школы риэлторов» с заинтересованными гостями пообщались представители «Сбербанка» - Оксана Седлеренок и Ершова Екатерина, менеджеры по ипотечному кредитованию. Надо сказать, у людей буквально на глазах рушились стереотипы на тему того, что ипотека – недоступный продукт. Ничего подобного, сегодня есть огромное число программ под разные типы жилья. Кроме того, беседу провел специалист по независимой оценке имущества и ущерба Алексей Башкиров, который пояснил, для чего необходима независимая оценка и рассказал, что каждый банк имеет своих аккредитованных оценщиков. Пообщались гости и с Викторией Кабукиной, главным специалистом по страхованию агентства МСК в Нижнем Тагиле. А в завершении даже попробовали себя в профессии, презентовав в игровой форме все этапы конкретной сделки.

Я отчасти работаю в этой сфере, и думаю о том, чтобы стать риэлтором. Много новых знаний, нужно вникать в тонкости профессии, но что самое главное, работа риэлтора – это возможность зарабатывать, - делится Сергей, участник «Школы риэлторов».

Так совпало, что мы сейчас тоже в процессе сделки по недвижимости, но я давно подумывала о том, чтобы стать риэлтором. Это очень интересная профессия, трудозатратная, конечно, но очень хочется узнать, как работает система, и сегодняшний день во многом помог, - говорит Юлия, участница «Школы риэлторов».

Стоит акцентировать, что в компании «Этажи» действительно огромное внимание уделяется развитию у своих сотрудников профессиональных качеств. Да, с самого начала здесь дадут все необходимые технологии и инструкции, а наставники будут рядом в период первых сделок, контролируя и направляя ход работы. Но и после риэлторы регулярно повышают квалификацию, участвуют в конгрессах по недвижимости и в Челябинске, и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге, и даже в Америке, в Турции.

Кстати, у компании есть очень важное преимущество: поскольку сеть федеральная, то у тех же тагильчан есть реальная возможность продавать и находить квартиры в 30 городах страны – не придется искать риэлтора там, он уже у вас есть. Словом, масштаб «Этажей» впечатляет, однако, остается вопрос: каждый город уникален, везде, как говорится, свои люди, свое мышление, свои стереотипы, как удается федеральной компании успешно работать по всей России? На вопрос дал уверенный ответ директор департамента франчайзинга Виталий Курбатов, который также присутствовал на встрече:

Главное, чтобы была база, а дальше работа в любом городе основывается на одинаковом фундаменте: IT-технологии, технологии развития персонала, технологии маркетинга – это три кита. А остальное – нюансы, у нас есть целый отдел аналитики, который занимается изучением тенденций, сильных и слабых сторон, с которыми мы уже работаем.

Остается добавить, Нижний Тагил вступает в новую интересную эпоху живого рынка недвижимости, а это значит, что городу нужны риэлторы, настоящие профессионалы своего дела. Если вы хотите стать одним из них, приходите на новое занятие «Школы риэлторов» в компанию «Этажи» по адресу: улица Пархоменко, 28. Информацию о дате нового занятия можно найти на сайте компании tagil.etagi.com и уточнить по телефону 49-93-49.