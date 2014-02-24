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«Этажи» покажут тагильчанам, как работает профессиональный риэлтор – открыта «Школа риэлторов» (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Этажи» покажут тагильчанам, как работает профессиональный риэлтор – открыта «Школа риэлторов» (ФОТО)

24 февраля 2014, 09:50Общество
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