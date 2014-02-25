Названы страны с самыми опасными дорогами

Специалисты посчитали, в каких странах на 100 тысяч населения приходится наибольшее количество погибших в результате ДТП. На основе полученных сведений был составлен соответствующий рейтинг.

Государствами с наиболее небезопасным дорожным движением оказались преимущественно африканские и ближневосточные страны, а также страны Азии и севера Южной Америки. На первом месте идет Намибия (45 погибших в ДТП на 100 тысяч населения), на втором – Таиланд (44 погибших), а на третьем – Иран (38 погибших). Средний показатель по всем странам мира составляет 18 погибших.

Странами, на которые приходится наименьшее количество погибших в авариях, оказались островные государства Океании и юго-восточной Азии, а также страны Европы. На первом месте идут Мальдивы (двое погибших), на втором – Таджикистан и Мальта (по трое погибших), а следом идет Фиджи (четверо погибших).