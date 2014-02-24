Попытка №2. В Свердловской области открылся магазин мусульманской одежды (ФОТО)

Хозяйка магазина – Розалия Ахматова. Закончив швейное училище, рукодельница получила профессию дизайнера одежды. С активной жизненной позицией, Розалия также является студенткой первого курса направления «Теология» и председателем Союза мусульманок Урала. Клиентам своего салона она готова предложить любые исламские одеяния. Самое главное, по словам Розалии, одежда должна быть закрытой и свободной, то есть соответствовать канонам шариата.

Здесь можно заказать и повседневные костюмы, и свадебный наряд для «никаха», считающегося основой мусульманской свадьбы, – поясняет коллегам из ura.ru Розалия Ахматова. – Среди моих клиенток - те, кто не привык покупать одежду в магазине и не смог объяснить в обычном ателье, в чем особенности мусульманской женской одежды.

Фотографии с сайта URA.ru

Кстати, в 2010 году подобный магазин уже открывался, однако по определенным причинам бизнес был приостановлен. Остается надеяться, что новая попытка даст возможность мусульманским женщинам реализовать «модные предпочтения» в полной мере. К слову, публикация 2010 года на TagilCity.ru вызвала широкий интерес среди пользователей – они интересовались, функционирует ли магазин и где именно он находится. Тем не менее, некоторые свердловчане, узнав об открытии магазина, восприняли новость со скепсисом. Кто-то даже заявил: «Чем скорее он закроется, тем лучше».

Внешний вид – это визитная карточка, которая может много рассказать о человеке окружающим. Когда человек выглядит опрятно, с ним приятно вести общение. Одним из главных требований опрятности является то, как человек одет. Одежда должна быть чистой и поглаженной. Чтобы одежда могла прослужить долгую службу необходимо ухаживать за ней в соответствии с рекомендациями, указанными на ярлыке. Продажа гладильных досок, утюгов, стиральных машин, отпаривателей и различных химических средств позволяет приводить одежду в опрятный вид.