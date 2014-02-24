Школьники Нижнего Тагила смогут позаниматься под руководством ведущих преподавателей УрФУ

Так, для будущих студентов открывается удивительная возможность познакомиться с теоретическими основами информационных технологий и научиться решать задачи из Банка заданий ЕГЭ 2014 года под руководство ведущих преподавателей кафедры ИТ.

Учащиеся 11-х классов смогут получить консультации по решению задач и проверить уровень готовности к сдаче ЕГЭ. Учащиеся 10-х классов смогут получить представление об уровне сложности и технологии решения задач.

Занятия будут проводиться каждый четверг с 6 марта 2014 по 24 апреля с 16-00 до 19-00 в аудитории № 332. Организационное собрание для учащихся и родителей состоится 1 марта 2014 года в 14-00 в аудитории № 314.

Дополнительная информация по телефонам (3435) 25-12-18 (кафедра информационных технологий) и (3435) 25-72-85 и на сайте вуза: nti.urfu.ru.