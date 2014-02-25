Студенты разработали для Hyundai компактный спорткар

В создании концепта также принимали участие художники европейской дизайнерской студии Hyundai.

В техническом задании, которое корейский автопроизводитель передал создателям прототипа, было указано, что он предназначен для людей поколения Y – родившихся после 1980 года. К этой категории относятся, в том числе, и студенты, работавшие над PassoCorto.

Габаритная длина концепт-кара составляет 4100 миллиметров, ширина – 1880 миллиметров, а высота – 1160 миллиметров. Колесная база PassoCorto равна 2450 миллиметрам. Таким образом, прототип на 120 миллиметров короче, на 90 миллиметров шире и на 239 миллиметров ниже четырехдверного хэтчбека Hyundai Veloster. Разница в длине колесной базы составляет 200 миллиметров в пользу серийной модели.

PassoCorto оснастили 1,6-литровым четырехцилиндровым битурбированным мотором, отдача которого составляет 270 лошадиных сил. Двигатель располагается в районе задней оси. С какой трансмиссией работает агрегат, не уточняется. Также неизвестна и динамика концепт-кара.

Прототип PassoCorto стал десятым полноразмерным концептом, который студенты Европейского института дизайна создали совместно с дизайнерами Hyundai.