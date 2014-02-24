Тагильчане точно знают, кому в Нижнем Тагиле поставить антипамятник

На кону – семь вариантов ответа. Это хоть и не семь грехов человека, но достаточно серьезные причины, чтобы впасть в уныние от одной лишь мысли. Итак, было предложено возвести антипамятник – современной молодежи, просто тагильчанину, местному чиновнику, дорогам Нижнего Тагила, всей системе ЖКХ, политической системе. Кроме того, пользователи, не сумев выбрать из предложенных, голосовали за «другой вариант». Очевидно, что ни один из вариантов не нуждается в комментариях - здесь широко названы самые актуальные на сегодняшний день сферы, в которых происходят несправедливые и возмутительные вещи.

Так, единогласно тагильчане выбрали вариант «Всей системе ЖКХ». И, наверное, это справедливо. Не проходит месяца, как в Нижнем Тагиле жители обсуждают новую коммунальную аварию, причем не только в водоснабжении, но и содержании физически и морально изношенного жилья. Одно из последних известий – в доме на Вые провалилась лестница и пробила трубу с горячей водой. Кстати, как рассказала TagilCity.ru пользовательница Анастасия, на следующий день после ремонта лестницы, управляющая компания выставила смету на подъезд в размере 9 тысяч рублей. К сожалению, даже аварийные последствия тагильчане вынуждены восстанавливать за свой счет.

TagilCity.ru также выяснил, какие именно претензии есть у тагильчан к работе коммунальщиков. Большинство считают, что в этом сезоне ничего не изменилось – «Дороги по-прежнему плохо чистят. Вообще, всё как всегда» - 40,1%. Кроме того, тагильчане на собственном опыте знают, что в городе случаются постоянные коммунальные аварии, а исправляют их долго. Этот вариант набрал всего 9,2% голосов. На удивление большой процент получили положительные варианты ответа – «На удивление лучше, но не идеально» (39,5%) и «Я без претензий!» (11,2%).

Возвращаясь к первому опросу: практически поровну разделились голоса на варианты – «Политической системе», «Дорогам Нижнего Тагила», а также «Местному депутату, чиновнику». Это, так сказать, почетное второе место антирейтинга. В общем, проблемы по-прежнему существуют, остается верить, что есть и те, кто стремится их исправлять.