`Тойота` привезла в Россию `каменный` Land Cruiser
Компания Toyota начала продавать на российском рынке специальную версию внедорожника Land Cruiser 200, которая получила название Brownstone (в переводе с английского – «бурый песчаник»). Такой камень широко применялся при строительстве зданий в США, начиная с середины XIX века.
От стандартных машин новинку можно отличить по корпусам фар и решетке радиатора черного цвета, серебристым рейлингам и шильдикам с названием спецверсии.
Сиденья в салоне обшиты кожей коричневого цвета; центральный тоннель, руль и дверные панели имеют матовые деревянные вставки, а селектор коробки и дефлекторы системы вентиляции получили хромированную окантовку.
Внедорожник в версии Brownstone оснащается 4,5-литровым турбодизелем мощностью 235 лошадиных сил и шестиступенчатым «автоматом». До «сотни» такой Land Cruiser ускоряется за 8,9 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.
Стоимость пятиместной версии новинки составит 3 миллиона 377 тысяч рублей, а семиместной – 3 миллиона 506 тысяч рублей. Цена обычного дизельного варианта Toyota Land Cruiser 200 составляет 3 миллиона 252 тысячи и 3 миллиона 382 тысячи рублей соответственно.
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