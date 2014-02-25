`Тойота` привезла в Россию `каменный` Land Cruiser

От стандартных машин новинку можно отличить по корпусам фар и решетке радиатора черного цвета, серебристым рейлингам и шильдикам с названием спецверсии.

Сиденья в салоне обшиты кожей коричневого цвета; центральный тоннель, руль и дверные панели имеют матовые деревянные вставки, а селектор коробки и дефлекторы системы вентиляции получили хромированную окантовку.

Внедорожник в версии Brownstone оснащается 4,5-литровым турбодизелем мощностью 235 лошадиных сил и шестиступенчатым «автоматом». До «сотни» такой Land Cruiser ускоряется за 8,9 секунды. Максимальная скорость – 210 километров в час.

Стоимость пятиместной версии новинки составит 3 миллиона 377 тысяч рублей, а семиместной – 3 миллиона 506 тысяч рублей. Цена обычного дизельного варианта Toyota Land Cruiser 200 составляет 3 миллиона 252 тысячи и 3 миллиона 382 тысячи рублей соответственно.