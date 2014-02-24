В РЖД намерены договориться с властями Нижнего Тагила о ремонте мостов и переездов

Сегодня в редакцию обратились представители Свердловской железной дороги – филиал ОАО «РЖД» с подробным комментарием того, что происходит в этой сфере на самом деле и почему в настоящее время так и не удалось достичь определенных соглашений даже в плане ремонта. Как и предполагалось, проблема коренится гораздо глубже обыденного восприятия. Помимо всего прочего в РЖД уверенно заявляют, что железнодорожные объекты, находящиеся в собственности ОАО «РЖД», пребывают в исправном состоянии.

В настоящее время на территории Нижнего Тагила эксплуатируется 10 железнодорожных переездов ОАО «РЖД» и 14 железнодорожных мостов. Состояние этих объектов находится под постоянным контролем: дважды в год проводятся комиссионные осмотры объектов железнодорожной инфраструктуры руководителями СвЖД, ежеквартально – осмотры под председательством заместителя начальника дороги по территориальному управлению. В постоянном режиме контроль осуществляется сотрудниками предприятий Свердловской дирекции инфраструктуры. В ходе осмотров выявляются замечания по содержанию данных объектов и прилегающей территории. По итогам осмотров реализуется ряд мер по устранению замечаний и корректируются планы капитальных ремонтов и модернизации железнодорожных переездов и мостов.

В 2013 году на ремонт и модернизацию железнодорожных переездов Нижнетагильского региона СвЖД направлено 6,7 миллионов рублей. В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на 3 переездах проведен капитальный ремонт на общую сумму более 5 миллионов рублей. В том числе, в пригороде Нижнего Тагила капитально отремонтировано два переезда на перегоне Монзино – Анатольская. Данный вид ремонта включает замену переездного настила, ремонт автомобильных подходов к переезду, ремонт и окраску путевых сигнальных знаков и устройств, работы по улучшению видимости для машинистов поездов и водителей автотранспорта (ликвидация нежелательной растительности), замену дефектных шпал и загрязненного балласта, замену или ремонт шлагбаумов, улучшение освещения и благоустройство территории. По программе капитальных ремонтов также отремонтирован переезд на участке Смычка – Вагонозавод (в границах города).

На 2014 год запланирован капитальный ремонт переезда 355 км у станции Сан-Донато, ремонт сопряжения проезжей части с настилом переезда и плитами устройства заграждения на переездах 369 км ст.Старатель и 355 км ст.Сан-Донато, а также асфальтирование подходов автодорог к переездам на участках ст. Ива – 31 км, двух переездов на участке Вагонозавод – Салка (13 и 20 км). Также планируется обустроить подходы к 10 переездам, расположенным в границах города.

Железнодорожники сообщают нам, что они регулярно ведут профилактическую работу с водителями, а результаты на лицо: в 2013 году на переездах в границах города допущено всего одно ДТП. Для сравнения: на год раньше их произошло в общем три (по вине водителей, добавляют в РЖД).

Главная проблема, возникающая между муниципалитетом и РЖД, заключается в вопросах содержания железнодорожных переездов, вернее разночтения и разные трактовки некоторых федеральных законов. К примеру, с момента принятия федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», железнодорожники обязаны не только оборудовать переезды всеми необходимыми устройствами, но и содержать участки автомобильных дорог в границах железнодорожных переездов – до шлагбаума или при отсутствии шлагбаума на расстоянии 10 метров от ближайшего рельса по пути следования.

Выяснилось, что и так называемые балансодержатели автомобильных дорог, текущий (и ямочный) и другие виды ремонта входят в понятие «содержание» и должны осуществляться владельцами железнодорожных путей. Вот и получалось, что ремонтники зачастую обходили те самые проблемные участки в границах переездов.

А ведь у Свердловской железной дороги нет специальной автодорожной ремонтной техники, потому что владельцы железнодорожных путей не специализируются на ремонте и содержании автодорог. Кроме того, указанные в законе участки находятся на балансе автодорожных предприятий, и на них, соответственно, должна начисляться амортизация, как источник проведения восстановительных работ. В этой связи, необходимо искать возможности разрешения данной проблемы, в том числе путем изменения федерального законодательства.

Конечно, существующее положение вещей не должно касаться самих водителей, тагильчан. Так что в настоящее время железнодорожники своими силами стараются ремонтировать дорожное полотно в границах переездов, понимая значимость данных мероприятий для обеспечения безопасности движения.

Одной из главных мер повышения безопасности движения является закрытие (ликвидация) потенциально аварийных переездов, расположенных на бесхозных или неудовлетворяющих требованиям безопасности автодорогах. Происходить это должно за счет строительства путепроводов. В границах Нижнего Тагила находится два таких переезда: 383 км перегона Монзино – Анатольская и 13 км перегона Вагонозавод – Салка. Однако в связи с изданием Приказа Минтранса РФ от 26.03.2009 № 46 «О порядке открытия и закрытия пересечений железнодорожных путей автомобильными дорогами» и увеличением числа согласующих инстанций, усложнился процесс закрытия таких переездов. Несмотря на наличие путепроводов в радиусе 5 км от переездов, местные администрации не идут на согласование закрытия участков.

Помимо основных проблем взаимодействия муниципалитета и ОАО «РЖД» в вопросах обеспечения безопасности на железнодорожных переездах возникают и другие вопросы, требующие взвешенного совместного решения. Так, железнодорожники в Нижнем Тагиле неоднократно поднимали вопрос о запрете проезда длинномерного грузового автотранспорта через переезд 2 км перегона Смычка – Заводская по ул. Балакинской. Беспокойство специалистов вызывает высокая вероятность возникновения на данном переезде аварийных ситуаций вследствие перегруженности данной автодороги. Так 25 марта прошлого года здесь было допущено перекрытие переезда грузовым автомобилем по причине его технической неисправности. Начальник Нижнетагильской дистанции пути даже написал письмо на имя Главы города Нижний Тагил с просьбой об установке здесь знака, запрещающего движение длинномерного автотранспорта. По настоящее время вопрос остается открытым.

Несмотря на существующие разногласия руководство СвЖД готово к конструктивному диалогу с администрациями муниципальных образований по вопросам обеспечения безопасности движения при пересечении железнодорожных переездов. Так что в светлом будущем нашего города возможна работа и в этом направлении.

Кстати, в связи с критической ситуацией, сложившейся с безопасностью дорожного движения в местах пересечения железнодорожного и автомобильного транспорта в 2013 году за счет средств ОАО «РЖД» в границах Свердловской железной дороги три переезда были оснащены сертифицированной системой видеофиксации «Одиссей» (один из них – переезд 389 км ст. Анатольская). Капитальные вложения составили 3,6 млн. руб. (включая организацию выделенного канала связи).

Учитывая, что 98,5% ДТП на железнодорожных переездах совершается по вине водителей автотранспортных средств, Министерство транспорта Российской Федерации приняло решение о необходимости установки систем видеофиксации за счет федерального бюджета в местах пересечения железнодорожных путей и автомобильных дорог федерального значения.

Учитывая также, что суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушения законодательства РФ о безопасности дорожного движения подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации в полном объёме (согласно пункта 6.2. статьи 46 Бюджетного кодекса РФ), необходимо обеспечить обустройство системами видеофиксации железнодорожных переездов на автомобильных дорогах регионального значения за счет средств бюджетов субъектов РФ или соответствующих муниципальных образований.

Получается, что в целях предотвращения ДТП и организации безопасного движения автотранспорта через железнодорожные переезды в черте города Нижний Тагил необходимо за счет средств соответствующих бюджетов оборудовать системой видеофиксации три переезда на перегонах: Нижний Тагил – Западная, Смычка – Заводская, Сан-Донато – Завязовская, ст. Сан-Донато.

Таким образом, судя по стремлениям и властей Нижнего Тагила, и руководства самой компании «РЖД» к решению наболевшей у автомобилистов проблемы, очевиден выход. Главное - вовремя поддержать друг друга, обсудить и создать план работ на предстоящий сезон.