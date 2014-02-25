Volvo V40 оснастили моторами с двойным наддувом

Для семейства Volvo V40 теперь будет доступен с дизелем мощностью 190 сил (400 Нм), оснащенным двумя турбинами и системой впрыска топлива под названием i-Art, а также с 245-сильным (350 Нм) бензиновым агрегатом с комбинированным наддувом — турбиной и механическим нагнетателем. Оба мотора могут работать в паре либо с шестиступенчатой механической трансмиссией, либо с восьмидиапазонным «автоматом» с возможностью смены передач подрулевыми лепестками.

Двигатель на «тяжелом топливе» расходует в смешанном цикле 3,3 литра топлива на сто километров пробега, а бензиновый вариант — 5,8 литра.

Динамические характеристики Volvo V40 с новыми моторами пока не сообщаются. Вариант хэтчбека с 249-сильной «пятеркой» 2.5 наберет «сотню» за 6,4 секунды, а версия с наиболее мощным на данный момент 177-сильным дизелем — за 8,3 секунды.