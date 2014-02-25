Volvo V40 оснастили моторами с двойным наддувом
Компания Volvo представила семейство V40 с двумя четырехцилиндровыми двухлитровыми двигателями линейки Drive-E – бензиновым и дизельным. Публичный дебют модификаций, как ожидается, состоится в марте на моторшоу в Женеве.
Для семейства Volvo V40 теперь будет доступен с дизелем мощностью 190 сил (400 Нм), оснащенным двумя турбинами и системой впрыска топлива под названием i-Art, а также с 245-сильным (350 Нм) бензиновым агрегатом с комбинированным наддувом — турбиной и механическим нагнетателем. Оба мотора могут работать в паре либо с шестиступенчатой механической трансмиссией, либо с восьмидиапазонным «автоматом» с возможностью смены передач подрулевыми лепестками.
Двигатель на «тяжелом топливе» расходует в смешанном цикле 3,3 литра топлива на сто километров пробега, а бензиновый вариант — 5,8 литра.
Динамические характеристики Volvo V40 с новыми моторами пока не сообщаются. Вариант хэтчбека с 249-сильной «пятеркой» 2.5 наберет «сотню» за 6,4 секунды, а версия с наиболее мощным на данный момент 177-сильным дизелем — за 8,3 секунды.
Впервые агрегаты семейства Drive-E были представлены осенью прошлого года. Сначала эти моторы получили модели S60, V60 и XC60. Сначала появились бензиновые «четверки» мощностью 306 и 245 лошадиных сил, а также 181-сильный дизель. Впоследствии линейка Drive-E расширится за счет бензиновых двигателей мощностью от 140 до 306 лошадиных сил, дизельных — от 120 до 230 сил.