ВТБ24 снижает ставки!

«У покупателей квартир компании «Этажи» появились уникальные условия кредитования. С учетом дисконта, новые процентные ставки составляют: 11,25% — для кредитов свыше 2 млн рублей; 11,65% — для кредитов от 1 до 2 млн рублей; 12,35% — для кредитов менее 1 млн рублей. Скидка распространяется на программы «Ипотека. Готовое жилье» и «Ипотека. Строящееся жилье», а также на специальное клиентское предложение «Победа над формальностями», предполагающее оформление ипотеки по 2-м документам. Новые условия делают совместное предложение ВТБ24 и компании «Этажи» — одним из наиболее привлекательных на сегодняшний момент и с точки зрения расходов клиентов на покупку жилья, и с точки зрения удобства прохождения сделки», — говорит Дарья Медведева, управляющий директор по ипотеке РОО «Тюменский» ВТБ24.



Рассмотрим экономию на примере. Допустим, вы покупаете 2-комнатную квартиру стоимостью 2,6 млн. рублей, у банка берёте 2 млн. рублей сроком на 20 лет. Являясь клиентом «Этажей», вы будете каждый месяц экономить 690 рублей, а за весь период выплаты это уже 167 тыс. рублей.



Экономию можно увеличить в разы, используя действующие условия досрочного гашения — без комиссий и штрафов, любой суммой и без моратория по сроку. Если сэкономленную сумму заемщик будет вносить в счет погашения основного долга и при этом выбирать сокращение срока платежа, то общая экономия увеличится до 562 тыс. рублей, а срок кредитования станет меньше на 2 года.



Или еще один вариант, когда преференция является уникальной возможностью увеличить сумму кредита. Если по имеющемуся доходу можно взять, к примеру, только 2 млн. рублей, то при том же платеже с учетом преференции можно будет получить сумму на 66 тыс. руб. больше!