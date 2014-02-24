ВТБ24 снижает ставки!
Хорошая новость для тех, кто собирается взять ипотеку! Банк «ВТБ24» снизил процентную ставку на 0,5% для клиентов федеральной риэлторской компании «Этажи».
Хорошая новость для тех, кто собирается взять ипотеку! Банк «ВТБ24» снизил процентную ставку на 0,5% для клиентов федеральной риэлторской компании «Этажи».
«У покупателей квартир компании «Этажи» появились уникальные условия кредитования. С учетом дисконта, новые процентные ставки составляют: 11,25% — для кредитов свыше 2 млн рублей; 11,65% — для кредитов от 1 до 2 млн рублей; 12,35% — для кредитов менее 1 млн рублей. Скидка распространяется на программы «Ипотека. Готовое жилье» и «Ипотека. Строящееся жилье», а также на специальное клиентское предложение «Победа над формальностями», предполагающее оформление ипотеки по 2-м документам. Новые условия делают совместное предложение ВТБ24 и компании «Этажи» — одним из наиболее привлекательных на сегодняшний момент и с точки зрения расходов клиентов на покупку жилья, и с точки зрения удобства прохождения сделки», — говорит Дарья Медведева, управляющий директор по ипотеке РОО «Тюменский» ВТБ24.
Рассмотрим экономию на примере. Допустим, вы покупаете 2-комнатную квартиру стоимостью 2,6 млн. рублей, у банка берёте 2 млн. рублей сроком на 20 лет. Являясь клиентом «Этажей», вы будете каждый месяц экономить 690 рублей, а за весь период выплаты это уже 167 тыс. рублей.
Экономию можно увеличить в разы, используя действующие условия досрочного гашения — без комиссий и штрафов, любой суммой и без моратория по сроку. Если сэкономленную сумму заемщик будет вносить в счет погашения основного долга и при этом выбирать сокращение срока платежа, то общая экономия увеличится до 562 тыс. рублей, а срок кредитования станет меньше на 2 года.
Или еще один вариант, когда преференция является уникальной возможностью увеличить сумму кредита. Если по имеющемуся доходу можно взять, к примеру, только 2 млн. рублей, то при том же платеже с учетом преференции можно будет получить сумму на 66 тыс. руб. больше!
|Условия кредита без скидки
|Условия кредита со скидкой для клиентов «Этажей»*
|Вариант 1 Больше сумма кредита
|Вариант 2 Меньше ежемесячный платеж
|Вариант 3 Сокращаем срок и максимизируем экономию! (при досрочном гашении)
|Сумма кредита
|2 001 000 руб.
|2 067 000 руб.
|2 001 000 рублей
|2 001 000 руб.
|Срок кредита
|20 лет
|20 лет
|20 лет
|18 лет
|Процентная ставка
|11,75 %
|11,25 %
|11,25 %
|11,25 %
|Ежемесячный платеж
|21 640 руб.
|21640 руб.
|20 949 руб.
|21 643 руб.
|переплата за весь срок кредитования
|3 235 974 руб.
|3 235 974 руб.
|3 068 764 руб.
|2 673 936 руб.
|Экономия в месяц
|0
|0
|690 руб.
|0
|Экономия за весь срок
|0
|0
|167 210 руб.
|562 038 руб.
«Ставки «ВТБ24» всегда были выгодны для клиента, а с учетом преференции в «минус» 0,5%, они будут сверх ожиданий. Хотелось бы отметить и другие «плюсы» — это быстрое рассмотрение заявок, буквально за 24 часа, и возможность получить адекватную сумму кредита при определенных зарплатах и самое главное, что все эти ставки действуют независимо от объема первоначального взноса, имея даже 10% от стоимости квартиры можно оформлять кредит по этой программе —говорит Ильдар Хусаинов, директор компании «Этажи». — Благодарю банк «ВТБ24» за совместное сотрудничество, у нас много удачных проектов. Я считаю, что в нынешних условиях именно такие крупные системные банки — залог успешного развития рынка недвижимости в целом».
Скидку на ипотеку можно получить в офисах Тюмени, Сургута, Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новосибирска, Тобольска, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Ишима, Омска, Ялуторовска, Саратова.