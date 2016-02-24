Что следует знать об электрошоках? Вопросы закона

Да, покупать электрошокер не возбраняется, но чтобы у полиции не возникло к вам лишних вопросов, его нужно также правильно хранить и переносить. Кроме того, статью «превышение необходимой самообороны» также никто не отменял – это следует учитывать даже в пылу самой отчаянной стычки. Сегодня мы поговорим о принципах законного использования, хранения и переноски электрошоков.

Как выбрать?

Согласно российскому законодательству, легальными являются только те средства обороны искроразрядного действия, которые выпущены в России и/или прошли сертификацию в соответствующих государственных инстанциях. Не разрешены к покупке боевые шокеры, стоящие на вооружении спецслужб – но их и не купишь в свободном доступе.

Также ни в коем случае нельзя применять самодельные шокеры – это чревато большими проблемами, в том числе статьей о незаконном изготовлении оружия. Стоят электрошокеры недорого, продаются они повсеместно, поэтому нет нужды «изобретать велосипед».

Как хранить и переносить?

Переносить электрошок следует исключительно на предохранителе, в небоеготовом состоянии – благо, в большинстве современных моделей предохранитель можно выключить очень быстро. Оружие нельзя активно демонстрировать, включать на улице «вхолостую» – оно должно переноситься скрытно, лучше всего – под одеждой. Если в заводской комплектации была предусмотрена кобура или специальный колпачок на электроды – они также должны использоваться.

Как применять в стычке?

Самый важный момент. Есть несколько нюансов, непосредственно оговоренных в нормативно-правовых актах:

Шокер применяется в целях самозащиты – и только! Дети, подростки, девушки «на сносях», а также люди, по которым явно видны признаки инвалидности, пожилого возраста, не должны становиться целями для электрошока! Из этого правила есть исключение – когда указанные лица нападают коллективно или имеют оружие, шокер можно пустить в ход и против них. Время разряда не должно превышать 5 секунд – только тогда шоковое оружие безопасно для здоровья. И, наконец, разрядником нельзя бить в голову! Только шея, пах, спина, руки-ноги, солнечное сплетение – этого будет достаточно.