Маршрутизатор за 1 рубль!
24 февраля 2016, 17:15ОбществоПланета
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Телеприставка и маршрутизатор – незаменимый комплект оборудования для тех, кто хочет смотреть качественное Цифровое ТВ на экране телевизора и пользоваться надежным интернетом без проводов на...
Телеприставка и маршрутизатор – незаменимый комплект оборудования для тех, кто хочет смотреть качественное Цифровое ТВ на экране телевизора и пользоваться надежным интернетом без проводов на всех устройствах в доме.
У клиентов оператора связи «Планета» есть отличная возможность выгодно купить полный комплект оборудования!
Только до 31 марта 2016 года при покупке телеприставки MAG-245/250 Micro вы можете получить маршрутизатор SNR-CPE-W4n (rev. M) всего за 1 рубль.
Акция доступна как новым, так и действующим клиентам «Планеты».
Подробные условия акции можно узнать на сайте planeta.tc
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