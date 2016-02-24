Нижний Тагил стал площадкой для обмена опытом между руководителями реабилитационных центров (ФОТО)
24 февраля 2016, 15:05ОбществоТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Рабочая встреча прошла под девизом «Обмен опытом – как фактор успеха»
Сюжеты: Нижний Тагил
В ЦПГИ «Вместе» за круглым столом собрались как нынешние служители реабилитационных центров, так и будущие специалисты из Нижнего Тагила, Перми, Когалыма и Солнечногорска. В течение 3-х дней они обсудили на семинарах векторы эффективной работы, внутреннюю и внешнюю программы социальной реабилитации.
После официальной части, участники встречи посетили центр социальной реабилитации «Независимость», где прошло кулуарное общение.
По мнению участников, такие встречи необходимо организовывать регулярно, и также проводить онлайн-конференции и интернет-обучение.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей