Нижний Тагил стал площадкой для обмена опытом между руководителями реабилитационных центров (ФОТО)

В ЦПГИ «Вместе» за круглым столом собрались как нынешние служители реабилитационных центров, так и будущие специалисты из Нижнего Тагила, Перми, Когалыма и Солнечногорска. В течение 3-х дней они обсудили на семинарах векторы эффективной работы, внутреннюю и внешнюю программы социальной реабилитации.