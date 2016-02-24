Нижний Тагил стал привлекать больше туристов (ФОТО)

С каждым годом Нижний Тагил становится все привлекательнее для туристического отдыха. Прежде всего, это видно по увеличению клиентов в гостиницах: в 2015 году в тагильских гостиницах разместилось около 68 тысяч человек, что на 20 тысяч больше, чем в 2014.

Безусловно, такой рост клиентов связан и с тем, что в прошлом году открылся современный отель Park Inn. Но, вместе с тем, возросла популярность тагильских музеев, горнолыжных комплексов и природного парка «Река Чусовая», отметили на совете.

Самые крупные мероприятия получили признания на региональных и всероссийских выставках, важнейшей из которых стало 3 место во всероссийском конкурсе «RUSSIAN OPEN EVENT EXPO 2015» в номинации «Столица событийного туризма».

Свои победы в копилку Нижнего Тагила принесли также открытие сплава на Чусовой, спортивный фестиваль «День рождения велосипеда», реконструкция и открытие ландшафтного парка «Лисья гора».

7 побед получили тагильские мастера на I Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир».

Как видим, в России Нижний Тагил знают не только как промышленную столицу Урала, но и как город с занимательными спортивными событиями; уникальными природными и культурными объектами.

На координационном совете также обсудили развитие детско-юношеского туризма и вероятность Нижнего Тагила принять участие в региональном туристическом проекте «Урал для школы». Споры членов совета вызвали, скорее, вопросы не самого участия юных тагильчан в проекте, а сама организация школьных туров, которая с каждым годом становится все сложнее.

Директор туристического бюро «Спутник» Валерий Алиев отметил, что особой сложностью отличается вопрос поездок с ГИБДД. А в следующем году, когда возраст большинства школьных автобусов перевалит за 10 лет, организация туров и вовсе станет практически невыполнимой.

Вопросы перевозки, по мнению руководителя «Экватура» Елены Сеславиной, всегда были наболевшей темой в развитии внутреннего туризма.