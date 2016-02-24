Перед судом предстанет грабитель из Свердловской области, которого задержал переодетый в бабушку полицейский
О творческом подходе к поимке опасного грабителя рассказали, кажется, все СМИ Свердловской области.
Сюжет о ловле преступника на живца лёг в основу картины челябинского художника.
Пока журналисты воспевали находчивость и креативность ревдинских полицейских, в прокуратуре продолжалось производство по делу грабителя.
36-летний житель Ревды Андрей Данилов обвиняется в семи грабежах.
По версии прокуратуры, в темное время суток обвиняемый нападал на своих жертв, вырывал сумку и убегал. К пяти из семи пострадавших женщин Данилов применил насилие, признанное не опасным для жизни и здоровья.
Общая сумма добычи грабителя составила около 45 тысяч рублей.
Накануне уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее судимого Данилова ждёт новое наказание. Предполагается, что грабитель будет изолирован от общества на срок до семи лет.
© Эрик Х., TagilCity.ru