Перед судом предстанет грабитель из Свердловской области, которого задержал переодетый в бабушку полицейский

Сюжет о ловле преступника на живца лёг в основу картины челябинского художника.

Пока журналисты воспевали находчивость и креативность ревдинских полицейских, в прокуратуре продолжалось производство по делу грабителя.

36-летний житель Ревды Андрей Данилов обвиняется в семи грабежах.

По версии прокуратуры, в темное время суток обвиняемый нападал на своих жертв, вырывал сумку и убегал. К пяти из семи пострадавших женщин Данилов применил насилие, признанное не опасным для жизни и здоровья.

Общая сумма добычи грабителя составила около 45 тысяч рублей.

Накануне уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее судимого Данилова ждёт новое наказание. Предполагается, что грабитель будет изолирован от общества на срок до семи лет.