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Перед судом предстанет грабитель из Свердловской области, которого задержал переодетый в бабушку полицейский
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перед судом предстанет грабитель из Свердловской области, которого задержал переодетый в бабушку полицейский

24 февраля 2016, 14:40ОбществоПавел Щербина
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