Постановка Нижнетагильского драмтеатра «Дикое счастье» будет транслироваться в эфире «Радио России» (ФОТО)

Никогда прежде актеры Нижнетагильского драматического театра не выходили на сцену без грима и сценических костюмов; никогда не играли свои роли не для живой аудитории, а для микрофонов. Так артисты записывали радиоверсию своего спектакля «Дикое счастье», написанная по мотивам произведений Д. Мамина-Сибиряка.

Тагильская театральная труппа стала участником проекта «Россия – на бис», который реализуется в поддержку региональных российских театров с их богатой историей. В проекте «Россия – на бис» примут участия десятки театров со всех уголков страны.

Примечательно, что от Свердловской области таких участников всего четыре. Будем надеяться, что в скором времени творчество наших артистов будет признано не только среди тагильских, но и российских почитателей театра.