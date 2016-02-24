С чем связано донорство спермы и яйцеклеток?

Проблема женского и мужского бесплодия считается одной из наиболее актуальных в сфере современной медицины. По этой причине многие люди лишены возможности родить собственного ребенка, создать полноценную семью, реализовать важнейшую для каждого человека задачу, связанную с продолжением рода.

До недавнего времени единственным выходом для тех, кто страдает бесплодием, было усыновление малыша, взятого на воспитание из детского дома. Однако, по ряду причин, для большинства людей такой вариант был неприемлем, поскольку они желали иметь именно своего собственного, родного ребенка.

На сегодняшний день, благодаря достижениям репродуктивной медицины, шанс обзавестись потомством и познать родительское счастье появился у каждого. Процедура ЭКО или же искусственная инсеминация с использованием донорского биологического материала является одним из наиболее действенных и результативных способов борьбы с бесплодием. Ее проведение помогает даже в том случае, если шансов на благополучное естественное зачатие нет никаких.

По этой причине услуги доноров спермы и яйцеклеток в последнее время пользуются огромной популярностью. При искусственной инсеминации в маточную полость женщины вводится порция донорской спермы, что способствует осуществлению зачатия. Этот вариант наиболее актуален в случае мужского бесплодия.

Если же проблемы с зачатием имеются у женщины, единственным выходом является процедура искусственного оплодотворения методом ЭКО. При этом в матку реципиента вводится донорская яйцеклетка, которая может быть оплодотворена, как спермой супруга, так и семенной жидкостью донора мужского пола.

Для большинства людей, испытывающих потребность в искусственном зачатии, услуги доноров спермы и яйцеклеток – это единственный шанс на рождение здорового малыша.

Однако в клиниках репродуктивной медицины стоит такого рода помощь достаточно дорого. Поэтому еще до недавнего времени современные репродуктивные технологи были прерогативой исключительно состоятельных, зажиточных людей.

На сегодняшний день искусственное зачатие стало более доступным, благодаря услугам частных доноров, которые в силу определенных личных побуждений, предоставляют свой биологический материал совершенно безвозмездно.

Кроме того, обращаясь за помощью к частным донорам, потенциальные клиенты, могут получить интересующую их информацию личного характера и даже договориться о встрече. Этот факт чрезвычайно важен для большинства будущих родителей, которые хотели бы иметь максимально полные сведения о человеке, предоставляющем свой генный материал для зачатия их малыша.