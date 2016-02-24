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Свердловский Госпиталь ветеранов войн портировался в «МегаФон»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский Госпиталь ветеранов войн портировался в «МегаФон»

24 февраля 2016, 15:30Обществоoffice@tagilcity.ru
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