Свердловский Госпиталь ветеранов войн портировался в «МегаФон»

Для обеспечения своих абонентов качественной связью и скоростным доступом в интернет «МегаФон» активно развивает сеть в отдаленных жилых районах Екатеринбурга. На территории «Широкой речки», где расположены отделения госпиталя ветеранов войн, специалисты оператора настроили базовые станции на работу во всех диапазонах – 2G/3G/4G. Надежное покрытие сети стало решающим критерием при смене оператора для коллектива медицинского учреждения.

Ежегодно в нашем госпитале проходят лечение более 20 тысяч пациентов – это участники и инвалиды Великой отечественной войны, инвалиды и ветераны боевых действий, труженики тыла, и каждому из них, как и коллективу наших специалистов нужна надежная мобильная связь. Оператор «МегаФон» обеспечивает уверенный сигнал сети на территории наших отделений отметил Дмитрий Пономарев, начальник отдела по связям с общественностью госпиталя для ветеранов войн.

С учетом специфики работы сотрудников медицинского учреждения «МегаФон» разработал для его коллектива индивидуальное тарифное предложение с льготной тарификацией вызовов. Выгодные условия обслуживания также предложены семьям сотрудников госпиталя, благодаря программе «Наши люди». Она позволяет сэкономить на связи до 20% расходов из семейного бюджета.

Мы понимаем, что стабильная и качественная связь для подразделений госпиталя особенно важна, и делаем все возможное, чтобы его специалисты в полной мере оценили услуги «МегаФона». Программа «Наши люди» также позволит коллективу госпиталя улучшить социальный пакет своих сотрудников за счет льготной стоимости услуг связи для членов их семей отметил Евгений Иванов, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.