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Исследователь из Нижнего Тагила обнаружил 10-го погибшего на перевале Дятлова (ФОТО)
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Исследователь из Нижнего Тагила обнаружил 10-го погибшего на перевале Дятлова (ФОТО)

24 февраля, 15:35Общество
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