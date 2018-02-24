Исследователь из Нижнего Тагила обнаружил 10-го погибшего на перевале Дятлова (ФОТО)

После трагедии на перевале Дятлова в 1959 году было известно только о 9-ти погибших членах группы.

Нижнетагильский исследователь-любитель Валентин Дегтерев заявил о том, что на месте трагедии мог находиться десятый труп. Он внимательно изучил фотографии с перевала и на некоторых из них обнаружил тело ещё одного погибшего.

Тело обнаружили, отметили снятой лыжей и сделали (по крайней мере) три фотографии. На фотографиях из сугроба торчит человеческая рука. Видны и занесенные снегом фрагменты одежды рассказал исследователь.

Как передают «Известия», ранее об этом погибшем не было никаких упоминаний. По мнению Дегтерева, 10-ым трупом мог стать либо участник экспедиции, либо один из нападавших. В доказательство своих слов исследователь приводит телефонограмму главы поисковой группы, который докладывал об обнаружении тёплого свитера производства КНР и солдатской обмотке из шинельного сукна.

Характерно, что таких вещей ни у кого не было в группе. Так может эта обмотка была от десятого члена группы? Или ее оставил нападавший? задаётся вопросом Валентин Дегтерев.

Фото: «Известия»