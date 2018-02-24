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Новости Нижнего Тагила

Лишенная пенсии актриса из Екатеринбурга намерена обжаловать решение суда

24 февраля 2018, 11:00Добавить новость
деньги,Екатеринбург,пенсионеры,суд,актриса,пенсия,апелляция
56-летняя актриса из Екатеринбурга Елена Кудряшова, которая осталась без пенсии по решению суда, собирается подавать апелляцию.

Напомним, актриса советского сериала «Вечный зов» лишилась пенсии по решению суда из-за того, что документы о работе были оформлены неверно.

По словам юристов, виновником неправильного оформления документов был работодатель артистки, и его нарушения не должны влиять на пенсионный стаж женщины.

Сейчас адвокаты 56-летней Елены Кудряшовой готовят апелляцию, чтобы обжаловать постановление районного суда в вышестоящей инстанции. Дата рассмотрения дела в областном суде пока не сообщается, пишет E1.ru.

 
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