37 пожаров произошло в садовых товариществах Свердловской области с начала 2019 года

Профилактический рейд при участии сотрудников отдела надзорной деятельности Екатеринбурга был организован на территории товарищества «Колосок». Специалисты отметили, что дороги и подъезд к пожарному водоему там очищены от снега, как того требуют правила пожарной безопасности. Многие владельцы садовых домиков имеют личные огнетушители.

Также сотрудники МЧС посетили соседний сад «Горздравотдел», где были отмечены нарушения пожарной безопасности. Специалисты напомнили ответственным лицам о необходимости очистки дорог, так как снег может затруднить проезд пожарных к месту происшествия. Руководство сада обещало устранить недочеты.