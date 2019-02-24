37 пожаров произошло в садовых товариществах Свердловской области с начала 2019 года
С начала 2019 года в садовых товариществах региона зарегистрировано 37 возгораний, в которых пострадали 4 человека. Сотрудники МЧС организовали профилактическую работу с садоводами и ответственными лицами.
Профилактический рейд при участии сотрудников отдела надзорной деятельности Екатеринбурга был организован на территории товарищества «Колосок». Специалисты отметили, что дороги и подъезд к пожарному водоему там очищены от снега, как того требуют правила пожарной безопасности. Многие владельцы садовых домиков имеют личные огнетушители.
Также сотрудники МЧС посетили соседний сад «Горздравотдел», где были отмечены нарушения пожарной безопасности. Специалисты напомнили ответственным лицам о необходимости очистки дорог, так как снег может затруднить проезд пожарных к месту происшествия. Руководство сада обещало устранить недочеты.
Кроме того, сотрудники МЧС пообщались с проживающими круглый год на территории садовых товариществ жильцами. Была проверена исправность печного отопления, садоводам рекомендовали приобрести автономные пожарные извещатели и огнетушители. Всем были вручены памятки о пожарной безопасности, содержащие номера телефонов пожарно-спасательной службы МЧС России, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.