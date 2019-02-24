Администрация Кушвы 10 лет не расселяет жильцов аварийного дома
Сегодня, 09:00ОбществоФото: pixabay.com
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С 2009 года в Кушве администрация не смогла расселить жильцов из аварийного дома. Суд обязал власти предоставить людям жилье взамен аварийного.
Сюжеты: Кушва
Дом на улице Первомайской был признан аварийным в 2009 году, однако до сих пор жильцы дома не были расселены, хотя по Жилищному кодексу расселение людей должно было пройти вне очереди.
Прокуратура потребовала от городских властей предоставить жилье по договору соцнайма. Суд удовлетворил это требование, но ответчик подал апелляцию в областной суд. Облсуд апелляцию отклонил, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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