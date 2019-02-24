Число женщин в России превышает количество мужчин на 10 миллионов

Согласно информации из Росстат, в 2018 году на 1000 мужчин в возрасте до 34 лет приходилось 960 женщин. Количество представительниц прекрасного пола в возрастной группе от 35 до 39 лет увеличивается до 1 027 человек.

В группе от 70 лет на 1 000 мужчин приходится 2 377 женщин.

По мнению председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, разница в количестве женщин и мужчин в возрасте до 30 лет не связана с демографической ямой 90-х годов. По словам специалиста, такая ситуация генетически обусловлена. Мальчиков рождалось больше.

По мнению эксперта, серьезной проблемой является то, что продолжительность жизни мужчин в стране на 10 лет короче, по сравнению с продолжительностью жизни женщины.