«Дом дружбы имени Мао» откроется в бывшей гостинице «Мадрид» в Екатеринбурге

Здание на улице Машиностроителей было построено в 1933-1937 годах и является памятником архитектуры. В 2017 году его сдали в аренду. Договор аренды заключила китайская компания «Великий Шёлковый путь». За 49 лет аренды компания заплатит 1 рубль, но обязуется привести здание в порядок.

Представители компании рассказали, что к августу 2019 года будет готов проект, который в дальнейшем направят на экспертизу. Эти меры необходимы, поскольку здание гостиницы является объектом культурного наследия.

Китайцы планируют обустроить в здании музей, ресторан, гостиницу и зал для торжественных приемов.