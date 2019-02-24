Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
«Дом дружбы имени Мао» откроется в бывшей гостинице «Мадрид» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
News 86436 image 900x

«Дом дружбы имени Мао» откроется в бывшей гостинице «Мадрид» в Екатеринбурге

Сегодня, 10:00ОбществоФото: Константин Антипин/администрация Орджоникидзевского района
Читайте
также
Спасение ребенка и противогазы: чем известным тагильчанам запомнилась служба в армии?
Зимний квест, мужская поэзия и спартакиада: как провести выходные в Нижнем Тагиле?
Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?