Годовалая девочка с ожогами и беременная женщина доставлены вертолетом в Екатеринбург

Девочка в возрасте одного года с ожогами грудной клетки II степени была доставлена из Кушвы. Вертолет национальной службы санитарной авиации доставил пострадавшего ребенка в Детскую городскую клиническую больницу №9. У девочки кипятком обожжено 20% поверхности тела.

В этот же день из Сухого Лога в Областную клническую больницу Екатеринбурга была доставлена на вертолета беременная женщина в возрасте 37 лет. У пациентки диагностирована преэклампсия тяжелой степени, а также умеренное многоводие.