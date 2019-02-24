Годовалая девочка с ожогами и беременная женщина доставлены вертолетом в Екатеринбург
Сегодня, 11:09ОбществоФото: пресс-служба Национальной службы санитарной авиации
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23 февраля вертолет санавиации доставил годовалую девочку с ожогами и 37-летнюю беременную женщину в Екатеринбург.
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Девочка в возрасте одного года с ожогами грудной клетки II степени была доставлена из Кушвы. Вертолет национальной службы санитарной авиации доставил пострадавшего ребенка в Детскую городскую клиническую больницу №9. У девочки кипятком обожжено 20% поверхности тела.
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В этот же день из Сухого Лога в Областную клническую больницу Екатеринбурга была доставлена на вертолета беременная женщина в возрасте 37 лет. У пациентки диагностирована преэклампсия тяжелой степени, а также умеренное многоводие.
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Кроме того, 23 февраля, санавиация госпитализировала в Алапаевск 20-летнюю жительницу Туринской Слободы с эпилепсией. Пострадавшая находилась на искусственной вентиляции легких, сообщает пресс-служба Национальной службы санитарной авиации.
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