Переселенцы из ветхого жилья в Никитино и Северной получили квартиры в Верхней Салде
Жители ветхого жилья в деревнях Северная и Никитино получили ключи от семи квартир в Верхней Салде.
Квартиры переселенцев были признаны аварийными по программе «Формирование жилого фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа», и за счет финансирования городского бюджета в разных микрорайонах были приобретены по рыночной стоимости квартиры.
Ключи от семи благоустроенных трехкомнатных и четырехкомнатных квартир в Верхней Салде переселенцам вручил глава Верхнесалдинского городского округа Михаил Савченко. Площади нового жилья соответствуют площадям в аварийном жилье.
Администрация Верхней Салды подала заявки на участие в аналогичных программах областного уровня, что позволит увеличить финансирование данных целей вдвое, сообщает пресс-служба администрации Верхнесалдинского городского округа.