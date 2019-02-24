Переселенцы из ветхого жилья в Никитино и Северной получили квартиры в Верхней Салде

Квартиры переселенцев были признаны аварийными по программе «Формирование жилого фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и/или с высоким уровнем износа», и за счет финансирования городского бюджета в разных микрорайонах были приобретены по рыночной стоимости квартиры.