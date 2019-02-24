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Трое жителей Нижнего Тагила задержаны с поличным во время вскрытия банкомата
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Atm 1524868 340

Трое жителей Нижнего Тагила задержаны с поличным во время вскрытия банкомата

Сегодня, 16:11ОбществоФото: pixabay.com
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