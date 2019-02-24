Трое жителей Нижнего Тагила задержаны с поличным во время вскрытия банкомата
Сегодня, 16:11ОбществоФото: pixabay.com
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Ночью 22 февраля в Нижнем Тагиле были задержаны трое мужчин, которые вскрыли магазин и пытались взломать банкомат.
Сюжеты: Нижний Тагил
Трое тагильчан в возрасте от 46 до 49 лет проникли в магазин «Монетка» на улице Каспийская, 23. Воры влезли через подвал. По предварительным данным, злоумышленники воспользовались специальным устройством, чтобы заглушить сигнализации в супермарекете и на банкомате. Далее подозреваемые оттащили с помощью рохли банкомат подальше от окон и предприняли попытку вскрыть его газорезным оборудованием.
Мужчин задержали оперативники свердловского ОБОП и уголовного розыска Нижнего Тагила при поддержке бойцов нижнетагильского ОМОН Росгвардии.
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Правоохранители проверяют причастность банды к аналогичным преступлениям. За год были вскрыты два банкомата, после совершения преступления воры «залегали на дно», сообщают «Вечерние Ведомости».
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