«МРСК-Урала» взыскивает со ВГОКа 33 миллиона рублей

Энергетики требуют взыскать с обогатительного комбината задолженность по договорам поставки электроэнергии. Это уже второй иск «МРСК Урала» к ВГОКу в этом году. Сумма первого составляет 31 миллион рублей. А ранее компания уже отсудила у комбината 26 миллионов рублей за неуплату услуг поставки электроэнергии за май 2019 года.

Напомним, процедура банкротства в отношении Высокогорского обогатительного комбината ведется с 2015 года. В кредиторах ВГОКа числится 91 компания, в том числе мэрия Нижнего Тагила, МУП «НТТС», «МРСК Урала», Межрайонная инспекция ФНС и другие.

Процедура наблюдения на предприятии введена в 2018 году, а в конце 2019 года имущество ВГОКа было арестовано судебными приставами. Общая сумма долга предприятия по состоянию на декабрь 2019 года по исполнительному производству составляет более 368 миллионов рублей.