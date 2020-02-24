МУП «Тагилдорстрой» определило субподрядчика на семь объектов БКАД

Поиском компании на субподряд занималось МУП «Тагилдорстрой», которое выступает генподрядчиком для ремонта 22 дорог Нижнего Тагила в этом году. «АэродромДорСтрой» стал единственным участником торгов путем запроса цен. Заявка признана соответствующей всем необходимым требованиям.

За 137,5 миллионов рублей субподрядчик должен провести ремонт на улицах Кулибина, Красногвардейской, Дружинина, Черных, Шевченко, Пожарского и Матросова. Планируется, что работы начнутся 20 марта, а 25 сентября все участки должны быть введены в эксплуатацию.

Ранее МУП «Тагилдорстрой» провело конкурс на определение субподрядчика для ремонта пяти объектов за 213 млн рублей. Это дорожные участки на улицах Юности, Окунева, Свердлова, Фестивальной и Алтайской. Победителем стал «УБТ-Сервис».

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле в рамках национального проекта БКАД отремонтируют 22 улицы, стоимость работ — 626,1 млн рублей. Ранее стало известно, что список участков для ремонта будет изменен. Это связано с тем, что некоторые улицы, изначально включенные в проект на 2020 год, находятся в удовлетворительном состоянии.