На северном Урале жители выступают против разработки месторождений серебра и золота
На севере Свердловской области местные жители собирают подписи на имя губернатора против разработки Саумского месторождения. Там собираются добывать золото, серебро, медь и цинк, пишет Ура.ру.
По мнению активистов, карьеры станут угрозой экосистеме перевала Дятлова. Сбор подписей идет в Ивделе и Североуральск, люди требуют провести опрос.
Также местные жители переживают за загрязнение рек в районе разработок. В 2017 году в районе Североуральска очистные сооружения карьеров не справились из-за большого количество осадков. В результате чего стоки попали в бассейны четырех рек.
По словам проводника туристов на перевал Дятлова, загрязнение рек Вижай и Лозьвы будет катастрофой для местных манси, которые занимаются традиционными промыслами — охотой и рыболовством.
Сейчас проводится подготовка к разработке карьера — для будущего вывоза руды строятся бетонные мосты через реки Талица и Вижай.
Мэр Ивделя считает, что новые разработки позволят улучшить экономику района. Кроме того, по его словам, компания, добывающая руду, гарантирует экологическую безопасность.