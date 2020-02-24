На северном Урале жители выступают против разработки месторождений серебра и золота

По мнению активистов, карьеры станут угрозой экосистеме перевала Дятлова. Сбор подписей идет в Ивделе и Североуральск, люди требуют провести опрос.

Также местные жители переживают за загрязнение рек в районе разработок. В 2017 году в районе Североуральска очистные сооружения карьеров не справились из-за большого количество осадков. В результате чего стоки попали в бассейны четырех рек.

По словам проводника туристов на перевал Дятлова, загрязнение рек Вижай и Лозьвы будет катастрофой для местных манси, которые занимаются традиционными промыслами — охотой и рыболовством.

Сейчас проводится подготовка к разработке карьера — для будущего вывоза руды строятся бетонные мосты через реки Талица и Вижай.