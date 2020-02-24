Свердловская область стала одним из лидеров рейтинга по занимающимся спортом жителям
Сегодня, 12:00ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Росстат провел исследования и определил, в каких регионах больше всего жителей, которые самостоятельно занимаются спортом, пишет Life.
На первом месте рейтинга оказалась Москва, там активно занимаются спортом 758,5 тысяч жителей. Следующими идут Башкирия — 572,9 тысяч человек и Московская область — 502,7 тысяч. В пятерку лидеров попали также Свердловская область (477,2 тысячи) и Татарстан (473,8 тысячи).
В аутсайдерах оказались Ненецкий АО, Чукотка, Магаданская область, Калмыкия и Еврейская АО.
В статистике учитывались люди, которые самостоятельно выполняют спортивные упражнения дома, во дворе или в парках. В общем в России таких людей насчитывается около 14 миллионов, количество мужчин и женщин при этом примерно одинаковое.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей