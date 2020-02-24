Свердловская область стала одним из лидеров рейтинга по занимающимся спортом жителям

На первом месте рейтинга оказалась Москва, там активно занимаются спортом 758,5 тысяч жителей. Следующими идут Башкирия — 572,9 тысяч человек и Московская область — 502,7 тысяч. В пятерку лидеров попали также Свердловская область (477,2 тысячи) и Татарстан (473,8 тысячи).

В статистике учитывались люди, которые самостоятельно выполняют спортивные упражнения дома, во дворе или в парках. В общем в России таких людей насчитывается около 14 миллионов, количество мужчин и женщин при этом примерно одинаковое.