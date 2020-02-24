Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов по ДТП с жертвами

Несмотря на то что, по сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 7,2%, Свердловская область заняла третье место в списке. На первом месте расположилась Чеченская республика — 76 аварий на 100 тысяч автомобилей, на втором — Чукотский АО с показателем 139 ДТП. Наибольшее количество аварий с жертвами случилось в Республике Тыва — 858 на 100 тысяч автомобилей.