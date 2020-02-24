Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов по ДТП с жертвами
Сегодня, 18:34ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская область вошла в топ-3 регионов с наименьшим количеством ДТП с пострадавшими на 100 тысяч автомобилей. За 2019 год эта цифра достигла 150 аварий. Рейтинг регионов составила издание РИА Новости.
Несмотря на то что, по сравнению с предыдущим годом этот показатель увеличился на 7,2%, Свердловская область заняла третье место в списке. На первом месте расположилась Чеченская республика — 76 аварий на 100 тысяч автомобилей, на втором — Чукотский АО с показателем 139 ДТП. Наибольшее количество аварий с жертвами случилось в Республике Тыва — 858 на 100 тысяч автомобилей.
В общем по России за 2019 год этот показатель достигает 294 ДТП с пострадавшими, что 2,2% меньше по сравнению с предыдущим годом.
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