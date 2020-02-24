В Свердловской области увеличилось количество безработных
Сегодня, 13:44ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области за период с ноября 2019 года по январь 2020 года зарегистрировано 86,5 тысяч жителей, не имеющих работу, сообщает «Областная газета».
Этот показатель больше примерно на 100 человек, чем в аналогичный период прошлого года. При этом уровень безработицы остался прежним, как и в прошлый отчетный период — 4%.
В целом по России за январь текущего года насчитывается 3,5 миллиона безработных жителей. Уровень безработицы по стране составил 4,7%, что на 0,1% выше, чем за предыдущий месяц.
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