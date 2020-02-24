Верховный суд не освободил свердловского депутата от долга в 160 миллионов рублей

В кассационной жалобе, поданной в Верховный суд РФ, должник просит отменить указанные судебные акты в части неприменения правил об освобождении обязательств. Изучив обжалуемые судебные документы, судья не находит оснований для передачи кассационной жалобы на рассмотрение Судебной коллегии Верховного суда РФ,говорится в решении суда.

Речь идет о долге Гаффнера перед Россельхозбанком в размере 160 миллионов рублей. В качестве его покрытия банк требует с депутата ООО «Шиловское» и ООО «Агро-инвест».

Илья Гаффнер признан банкротом в 2016 году. Судебные приставы описали его имущество в размере 73 тысяч рублей. Сейчас конкурсное производство в отношении народного избранника прекращено, однако многомиллионный долг ему не списали. Причиной этому стало то, что Гаффнер предоставлял не полные сведения о своих активах.

Теперь, по решению Верховного суда, Россельхозбанк через суд сможет изымать любые доходы депутата в счет погашения долга.