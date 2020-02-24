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#300лет
Верховный суд не освободил свердловского депутата от долга в 160 миллионов рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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Верховный суд не освободил свердловского депутата от долга в 160 миллионов рублей

Сегодня, 22:06ОбществоФото: Страница Ильи Гаффнера в соцсети
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