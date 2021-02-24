Гаражный кооператив свалил снег к территории тагильской школы

Горы снега появились на пришкольном участке школы № 36. Гаражно-строительный кооператив избавился от своего мусора, просто перекинув его на соседнюю территорию, считает местная жительница. Руководству школы пришлось заниматься устранением этой проблемы.

Учебному заведению пришлось устранять проблему, которую создал гаражно-строительный кооператив: снежные валы появились, видимо, после расчистки территории ГСК «Нева» в Дзержинском районе. Директор школы № 36 Елена Пашкова рассказала TagilCity.ru, что проблема уже устранена и снег с территории убрали. На присланных в редакцию TagilCity.ru кадрах видно, что снег был перекинут через колючую проволоку. Как рассказала тагильчанка Ольга Смирнова, из-за этих валов от ГСК весной детям пришлось бы утопать в снегу, грязи и глине. Фото: Ольга Смирнова Зачем дяденькам вывозить мусор? Им же надо в чистоте. А дети могут побыть и в грязи, «поплавать» на уроках физкультуры, пожаловалась женщина. Комментарий о переброшенном на пришкольный участок снеге от гаражно-строительного кооператива, расположенного рядом со школой № 36, получить не удалось — в открытых источника не указаны контактные данные. Однако стало известно, что ГСК «Нева» выступает ответчиком по иску регоператора «Компания «Рифей» на сумму более 15,5 тысячи рублей. В конце февраля компания подала иск по взысканию задолженности за вывоз мусора.

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