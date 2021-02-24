Глава Минэнерго Шульгинов: энерготарифы не вырастут из-за утильсбора на технику

Министр энергетики Российской Федерации Николай Шульгинов заявил, что в текущем году не ожидается изменения тарифов на энергоснабжение из-за утилизационного сбора на технику для добычи угля.

Издание “Новые известия” сообщает, что ранее информацию о повышении цен на электричество опубликовали несколько средств массовой информации. Но в министерстве ее опровергли и пояснили, что регулированием тарифов на электрическую энергию для граждан занимаются государство и органы исполнительной власти в каждом субъекте, а ценовая планка устанавливается Федеральной антимонопольной службой. «Тарифы на электроэнергию и тепло для населения защищены государством и полностью регулируются. Утилизационный сбор никак не отразится на тарифах, так как применяется только на те категории импортной техники, у которой есть аналоги российского производства. На российскую технику он не повышается», - заявил заместитель председателя Правительства России Александр Новак. Необходимо отметить, что тарифы на электроснабжение для граждан могут изменяться исключительно в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны. Его составляют ежегодно специалисты Минэкономразвития, после чего документ утверждается Правительством Российской Федерации. Согласно прогнозу на текущий год, рост стоимости энергоснабжения не превысит пяти процентов. Это значит, что увеличение стоимости продукции угольных компаний не окажет влияния на тарифы на электричество для россиян. По словам министра энергетики РФ, итоговая стоимость электроэнергии для других потребителей (не для населения) включает цену на услуги по ее передаче и сбыту. Ее уровень может достигать пятидесяти процентов. При этом стоимость формируется на основе рыночных механизмов. Эксперты считают, что новый утилизационный сбор не повлияет на стоимость электроэнергии на свободном рынке в первой и второй ценовой зоне. В неценовой зоне в долгосрочном тарифном регулировании будут учитываться любые колебания себестоимости продукции угольных компаний. Подобная ситуация наблюдается при регулировании тарифов на тепловую энергию. Николай Шульгинов считает, что в этом году повышения цен ожидать не стоит.

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