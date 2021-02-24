Госдума: передача семейной ипотеки ДОМ.РФ повысит эффективность программы

Цыганов считает, что следует также расширить программу семейной ипотеки на дома под ИЖС, подобное предложение ранее высказывалось в Минфине РФ. Такая мера особенно актуальна для некрупных городов, где небольшие объемы строительства многоквартирных домов, а под сельскую ипотеку под 2% годовых городские территории не попадают, отмечает эксперт. Однако кроме включения в программу семейной ипотеки частных домов должны появиться стандарты и требования к таким земельным участкам и домам из-за большого количества неликвидных объектов на рынке загородной недвижимости. «Если кредитор понимает, что участок и дом могут быть перепроданы, это означает, что кредит можно выдавать под залог такой недвижимости. Поэтому необходима стандартизация требований к домам и участкам и понимание, что в определенных местностях такая программа пойдет, а в других — нет», — говорит эксперт.