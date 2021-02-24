Лекарство от коронавируса за 5,4 млн появится в Городской больнице № 1 Нижнего Тагила

Напомним, в феврале этого года Городская инфекционная больница объявила конкурс по поиску поставщика медикаментов на 13,8 тысяч рублей. В список поставляемых препаратов входит «Амоксициллин», «Линезолид», «Цефоперазон», «Парацетомол» и другие лекарства.