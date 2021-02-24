Лекарство от коронавируса за 5,4 млн появится в Городской больнице № 1 Нижнего Тагила

Функциональные и качественные характеристики лекарственного средства «Фавипиравир» — таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг.
Подавать заявки на участие в электронном аукционе можно с 24 февраля по 9 марта. Итоги закупки подведут 15 марта.
Исполнитель должен доставить и разгрузить лекарственное средство в здание ГБ № 1 по улице Максарева, 5. Медикамент поставляется партиями по заявкам больницы с момента подписания договора до 30 сентября 2021. Срок исполнения заявки не должен превышать пяти рабочих дней.
Напомним, в феврале этого года Городская инфекционная больница объявила конкурс по поиску поставщика медикаментов на 13,8 тысяч рублей. В список поставляемых препаратов входит «Амоксициллин», «Линезолид», «Цефоперазон», «Парацетомол» и другие лекарства.