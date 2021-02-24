Лекарство от коронавируса за 5,4 млн появится в Городской больнице № 1 Нижнего Тагила

Лекарство от коронавируса за 5,4 млн появится в Городской больнице № 1 Нижнего Тагила

Сегодня, 20:59ОбществоФото: pixabay.com
Городская больница № 1 объявила конкурс по поиску поставщика лекарственного средства «Фавипиравир». Начальная цена договора составляет 5,4 миллиона рублей. Соответствующая информация размещена сайте госзакупок.

Функциональные и качественные характеристики лекарственного средства «Фавипиравир» — таблетки, покрытые оболочкой, 200 мг.

Подавать заявки на участие в электронном аукционе можно с 24 февраля по 9 марта. Итоги закупки подведут 15 марта.

Исполнитель должен доставить и разгрузить лекарственное средство в здание ГБ № 1 по улице Максарева, 5. Медикамент поставляется партиями по заявкам больницы с момента подписания договора до 30 сентября 2021. Срок исполнения заявки не должен превышать пяти рабочих дней.

Напомним, в феврале этого года Городская инфекционная больница объявила конкурс по поиску поставщика медикаментов на 13,8 тысяч рублей. В список поставляемых препаратов входит «Амоксициллин», «Линезолид», «Цефоперазон», «Парацетомол» и другие лекарства.

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