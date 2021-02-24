Минфин инициировал введение льгот по «Семейной ипотеке» на земельные участки

В Минфине России выступили с инициативой о распространении льготной программы «Семейная ипотека» на приобретение земельных участков и возведение на них частных домов. Ранее воспользоваться таким кредитом по льготной ставке 6% годовых можно было исключительно при покупке квартир в новостройках.

Вероятнее всего, в ведомстве взяли в расчет постковидную ситуацию, когда спрос на загородную недвижимость значительно вырос во время эпидемии коронавируса, поскольку самоизоляция в таких домах переносится проще, чем в квартире в условиях большого города. Немаловажный момент также заключается в том, что загородные дома, несмотря на ряд сложностей при их эксплуатации, позволяют за те же деньги получить большую по размерам, чем в городской квартире, площадь для проживания. А это положительно сказывается на готовности завести детей — в доме легче разместить большую семью. Если предложение Минфина одобрят, то есть шансы на то, что процесс переселения граждан в пригороды получит в России второе дыхание, предполагают авторы Телеграм-канала Мейстер.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter