Разработку Group-IB по защите от ботов включили в топ-10 патентов России 2020 года

Наряду с решениями в медицине и строительстве Роспатент включил разработку сколковского резидента Group-IB для защиты от интернет-ботов Preventive Proxy в топ-10 лучших изобретений 2020 года. В рейтинге компания оказалась единственной, кто представляет интернет-индустрию.

Как сообщает old.sk.ru, в первые полгода существования технология помогла пяти крупным российским банкам предотвратить ущерб на сумму 320 млн рублей. Система применяет алгоритмы машинного обучения и поведенческого анализа, чтобы распознать опасную активность, но при этом не блокировать запросы из надежных источников. Preventive Proxy может обрабатывать десятки миллионов запросов одновременно. «Включение инновационной разработки резидента "Сколково" в топ главных российских изобретений показывает признание компании Group-IB как одного из ведущих на мировом рынке игроков в области кибербезопасности», - считает председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович. По его словам, система уже защитила 160 млн пользователей, что говорит о ее широких возможностях применения. Глава департамента разработки Group-IB Александр Батенев отметил значимость оценки Роспатента. Он рассказал, что их изобретатели могут получать патенты и заявить о себе не только внутри самой компании.

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