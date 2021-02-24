Реклама про туризм в Нижнем Тагиле появится в авиажурналах на бортах самолетов в УрФО

Реклама про туризм в Нижнем Тагиле появится в авиажурналах на бортах самолетов в УрФО

Вчера, 22:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В целях развития туристической отрасли Нижнего Тагила администрация города ищет подрядчика на оказание услуг по предпечатной подготовке и размещению информации в бортовых журналах авиакомпаний.

Заявки принимались с 12 февраля, согласно данным сайта госзакупок. Минимальная сумма контракта составит 911,2 тысячи рублей. Целью оказания услуг является формирование имиджа Нижнего Тагила как города, благоприятного для туризма и отдыха. Также необходимо продвижение туристского продукта города на всероссийском рынке.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен оказать услуги по размещению рекламы в полноцветных бортовых журналах, которые распространяются на бортах авиакомпании. С апреля по декабрь 2021 года будет необходимо разработать рекламный макет, а также обеспечить подготовку и размещение не менее девяти публикаций о туристической привлекательности Нижнего Тагила. При этом периодичность размещения должна быть не менее одного раза в месяц.

Совокупный тираж выпусков должен составлять не менее 65 тысяч экземпляров в месяц, а аудитория распространения материалов — не менее 500 тысяч человек в месяц. Статистика будет рассчитываться по данным, предоставленными издателями или авиакомпаниями. Распространяемые бортовые журналы должны охватывать города УрФО.

Текст полосы должен содержать не менее двух полноцветных фотографий и не менее 2,5 тысячи печатных знаков. Исполнитель контракта должен гарантировать качество услуг на весь объем оказанных услуг до 31 декабря 2021 года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
туризмгосзакупкаадминистрация Нижнего ТагиласамолетНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы