Реклама про туризм в Нижнем Тагиле появится в авиажурналах на бортах самолетов в УрФО

Согласно техническому заданию, подрядчик должен оказать услуги по размещению рекламы в полноцветных бортовых журналах, которые распространяются на бортах авиакомпании. С апреля по декабрь 2021 года будет необходимо разработать рекламный макет, а также обеспечить подготовку и размещение не менее девяти публикаций о туристической привлекательности Нижнего Тагила. При этом периодичность размещения должна быть не менее одного раза в месяц.