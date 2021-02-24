Реклама про туризм в Нижнем Тагиле появится в авиажурналах на бортах самолетов в УрФО

Заявки принимались с 12 февраля, согласно данным сайта госзакупок. Минимальная сумма контракта составит 911,2 тысячи рублей. Целью оказания услуг является формирование имиджа Нижнего Тагила как города, благоприятного для туризма и отдыха. Также необходимо продвижение туристского продукта города на всероссийском рынке.
Согласно техническому заданию, подрядчик должен оказать услуги по размещению рекламы в полноцветных бортовых журналах, которые распространяются на бортах авиакомпании. С апреля по декабрь 2021 года будет необходимо разработать рекламный макет, а также обеспечить подготовку и размещение не менее девяти публикаций о туристической привлекательности Нижнего Тагила. При этом периодичность размещения должна быть не менее одного раза в месяц.
Совокупный тираж выпусков должен составлять не менее 65 тысяч экземпляров в месяц, а аудитория распространения материалов — не менее 500 тысяч человек в месяц. Статистика будет рассчитываться по данным, предоставленными издателями или авиакомпаниями. Распространяемые бортовые журналы должны охватывать города УрФО.
Текст полосы должен содержать не менее двух полноцветных фотографий и не менее 2,5 тысячи печатных знаков. Исполнитель контракта должен гарантировать качество услуг на весь объем оказанных услуг до 31 декабря 2021 года.