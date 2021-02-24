Суд изменил приговор избившему журналиста у Театра драмы Максиму Шибанову

Рассмотрев апелляцию, суд уменьшил сумму наложенного на Шибанова штрафа с 35 тысяч рублей до пяти тысяч. Также за моральный вред подсудимый должен теперь выплатить 15 тысяч рублей, тогда как суд первой инстанции назначил сумму в 87,5 тысячи рублей.