Суд изменил приговор избившему журналиста у Театра драмы Максиму Шибанову

Суд изменил приговор избившему журналиста у Театра драмы Максиму Шибанову

Сегодня, 15:14ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга уменьшил назначенные ранее суммы выплат Максиму Шибанову, которого обвиняли в побоях журналиста Максима Румянцева в сквере у Театра Драмы.

Рассмотрев апелляцию, суд уменьшил сумму наложенного на Шибанова штрафа с 35 тысяч рублей до пяти тысяч. Также за моральный вред подсудимый должен теперь выплатить 15 тысяч рублей, тогда как суд первой инстанции назначил сумму в 87,5 тысячи рублей.

Кроме того, с Шибанова будут взысканы 23 тысячи рублей на адвоката для Румянцева, пишет 66.ру.

Напомним, в ноябре 2020 года суд назначил Шибанову выплатить 122 тысячи рублей за произошедший конфликт с Румянцевым. Подсудимый подал апелляцию. 7 апреля 2019 года у мужчин произошла драка во время одного из митингов в сквере у Театра драмы.

Сюжеты:
Екатеринбург
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