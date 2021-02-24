Суд разрешил властям Свердловской области взыскать 38 миллион рублей со своей газеты

Суд разрешил властям Свердловской области взыскать 38 миллион рублей со своей газеты

Сегодня, 21:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Арбитражный суд Уральского округа дал разрешение начать процедуру взыскания 38,2 миллиона рублей с «Областной газеты» по иску регионального департамента информполитики, который является учредителем издания.

Данное решение было принято 24 февраля, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Иск о взыскании 38,2 миллиона рублей департамент информполитики подал в феврале 2020 года. ДИП доказал, что «Областная газета» не выполнила задание о том, что среднее количество экземпляров в 2019 году должно было составить около 61 тысячи копий.

Напомним, 15 февраля стало известно, что союз журналистов РФ вступился за уральское СМИ Ура.ру, которое по решению суда одного из районов Чечни получило штраф 15 миллионов рублей за рерайт новости о чеченском бывшем прокуроре.

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