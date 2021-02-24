Тагильчане стали лауреатами премий губернатора Свердловской области за 2020 год

Были оглашены 12 лауреатов премий губернатора Свердловской области за 2020 год в музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах. В список вошли авторские коллективы из Нижнего Тагила, сообщает Департамент информационной политики региона.

Отмечается, что все лауреаты получат по 60 тысяч рублей. В библиотечной сфере лауреатами стал авторский коллектив проекта «Создание инновационной модели общедоступной библиотеки на основе синтеза библиотеки, музея, галереи» центральной городской библиотеки Нижнего Тагила. В музейной сфере был отмечен авторский коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств за издание «Вилен Мухаркин. Живая живопись. Альбом». Напомним, уральский драматург Николай Коляда получит престижную театральную премию «Фигаро». Награждение пройдет 8 марта в Санкт-Петербурге. Уральский драматург Николай Коляда получит премию имени Андрея Миронова

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter