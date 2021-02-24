Тагильчане стали лауреатами премий губернатора Свердловской области за 2020 год

Отмечается, что все лауреаты получат по 60 тысяч рублей.
В библиотечной сфере лауреатами стал авторский коллектив проекта «Создание инновационной модели общедоступной библиотеки на основе синтеза библиотеки, музея, галереи» центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.
В музейной сфере был отмечен авторский коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств за издание «Вилен Мухаркин. Живая живопись. Альбом».
Напомним, уральский драматург Николай Коляда получит престижную театральную премию «Фигаро». Награждение пройдет 8 марта в Санкт-Петербурге.