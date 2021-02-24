Тагильчане стали лауреатами премий губернатора Свердловской области за 2020 год

Тагильчане стали лауреатами премий губернатора Свердловской области за 2020 год

Сегодня, 20:59ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Были оглашены 12 лауреатов премий губернатора Свердловской области за 2020 год в музейной, библиотечной и культурно-досуговой сферах. В список вошли авторские коллективы из Нижнего Тагила, сообщает Департамент информационной политики региона.

Отмечается, что все лауреаты получат по 60 тысяч рублей.

В библиотечной сфере лауреатами стал авторский коллектив проекта «Создание инновационной модели общедоступной библиотеки на основе синтеза библиотеки, музея, галереи» центральной городской библиотеки Нижнего Тагила.

В музейной сфере был отмечен авторский коллектив Нижнетагильского музея изобразительных искусств за издание «Вилен Мухаркин. Живая живопись. Альбом».

Напомним, уральский драматург Николай Коляда получит престижную театральную премию «Фигаро». Награждение пройдет 8 марта в Санкт-Петербурге.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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