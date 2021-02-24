Угрожавшие екатерибурженке из-за долга коллеги коллекторы оштрафованы на 100 тысяч

Сборщики долгов угрожали женщине из-за долга ее коллеги, которая взяла займ в микрофинансовой организации «Скорость финанс» и оставила телефон пострадавшей. Так как коллега не выплачивала долг, екатеринбурженке стали поступать угрожать по телефону насилием.
Девушка рассказала о случившемся своей матери. Когда родственница попыталась разрешить ситуацию, ей в грубой форме оказали моральное давление и потребовали погасить задолженность за чужого человека.
Приставы провели административное расследование за нарушение требований законодательства по возврату просроченной задолженности (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). В результате было установлено, что пострадавшая не является стороной договорных отношений и не была поручителем по кредиту. По решению суда коллекторской фирме назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, в октябре 2020 года на Урале на 150 тысяч рублей была оштрафована коллекторская фирма, которая угрожала «выбить» долг у дочери должника.