Угрожавшие екатерибурженке из-за долга коллеги коллекторы оштрафованы на 100 тысяч

Приставы провели административное расследование за нарушение требований законодательства по возврату просроченной задолженности (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). В результате было установлено, что пострадавшая не является стороной договорных отношений и не была поручителем по кредиту. По решению суда коллекторской фирме назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.