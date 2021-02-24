Угрожавшие екатерибурженке из-за долга коллеги коллекторы оштрафованы на 100 тысяч

Угрожавшие екатерибурженке из-за долга коллеги коллекторы оштрафованы на 100 тысяч

Сегодня, 12:30ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На 100 тысяч рублей оштрафована коллекторская фирма ООО «Приоритет», которая незаконно выбивала просроченный долг у жительницы Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Свердловской области.

Сборщики долгов угрожали женщине из-за долга ее коллеги, которая взяла займ в микрофинансовой организации «Скорость финанс» и оставила телефон пострадавшей. Так как коллега не выплачивала долг, екатеринбурженке стали поступать угрожать по телефону насилием.

Девушка рассказала о случившемся своей матери. Когда родственница попыталась разрешить ситуацию, ей в грубой форме оказали моральное давление и потребовали погасить задолженность за чужого человека.

Приставы провели административное расследование за нарушение требований законодательства по возврату просроченной задолженности (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ). В результате было установлено, что пострадавшая не является стороной договорных отношений и не была поручителем по кредиту. По решению суда коллекторской фирме назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Напомним, в октябре 2020 года на Урале на 150 тысяч рублей была оштрафована коллекторская фирма, которая угрожала «выбить» долг у дочери должника.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судштрафколлекторыЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы