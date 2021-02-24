Уральский драматург Николай Коляда получит премию имени Андрея Миронова

С 2011 года лауреатами премии Андрея Миронова становились Валентин Гафт, Олег Табаков и другие известные деятели искусства. В этом году номинационный совет единогласно присудил награду Коляде.
По словам самого режиссера, он хорошо знаком с теми, кто за него проголосовал.
Фокин, Крючкова, Барташевич, Москвина — я, конечно же, их знаю, это очень уважаемые театральные деятели,рассказал Коляда E1.
Он отметил, что 7 марта у него состоится премьера, а 8 марта ему вручат премию в театре имени Андрея Миронова с Санкт-Петербурге. В этот день советскому актеру исполнилось бы 80 лет.
Семь лет назад артист «Коляда-театра» Олег Ягодин также получил фарфоровую статуэтку с изображением Андрея Миронова.
Напомним, в декабре 2020 года «Коляда театр» из Екатеринбурга был признан лучшим региональным театром России по версии журнала «Театрал».