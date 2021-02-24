Уральский драматург Николай Коляда получит премию имени Андрея Миронова

Уральский драматург Николай Коляда получит премию имени Андрея Миронова

Сегодня, 09:30ОбществоФото: личная страница Николая Коляды "ВКонтакте"
Престижную театральную премию «Фигаро» получит уральский драматург Николай Коляда. Награду вручат ему 8 марта в Санкт-Петербурге.

С 2011 года лауреатами премии Андрея Миронова становились Валентин Гафт, Олег Табаков и другие известные деятели искусства. В этом году номинационный совет единогласно присудил награду Коляде.

По словам самого режиссера, он хорошо знаком с теми, кто за него проголосовал.

Фокин, Крючкова, Барташевич, Москвина — я, конечно же, их знаю, это очень уважаемые театральные деятели,рассказал Коляда E1.

Он отметил, что 7 марта у него состоится премьера, а 8 марта ему вручат премию в театре имени Андрея Миронова с Санкт-Петербурге. В этот день советскому актеру исполнилось бы 80 лет.

Семь лет назад артист «Коляда-театра» Олег Ягодин также получил фарфоровую статуэтку с изображением Андрея Миронова.

Напомним, в декабре 2020 года «Коляда театр» из Екатеринбурга был признан лучшим региональным театром России по версии журнала «Театрал».

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