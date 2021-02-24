В Пермском крае ПЦБК заботится об экологии

Забота о природе является одним из ключевых государственных направлений. Она находится в одном ряду с демографией и здравоохранением. Уже три года в РФ реализуют нацпроект «Экология». Он включает в себя множество составляющих, таких как воздух, вода, обращение с отходами, биоразнообразие и новейшие технологии. Пермский край получил на эти цели из Москвы порядка трех миллиардов рублей до 2024 года, подчеркнул председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Прикамья Александр Бойченко.