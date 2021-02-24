В Пермском крае ПЦБК заботится об экологии

Последнюю когда-то уже использовали в одном из цехов предприятия. Установка оказалась эффективной при обработке воды, информирует properm.ru.
На данный момент флотатор появился в картонно-бумажном цехе №1 ООО «Прикамский картон». Завод входит в группу предприятий «ПЦБК». Флотатор позволяет производить очистку всей избыточной воды, которая используется в бумаго- и картоноделательных агрегатах. После вода на биологических очистных сооружениях (БОС) проходит четыре ступени очистки.
Флотатор за счет воздуха поднимает волокно в воде на поверхность. Затем его убирают. Эта процедура и дальнейшая очистка делают обработку воды более эффективной. КПД увеличивается в несколько раз. Очищенная жидкость попадает в водоемы.
Забота о природе является одним из ключевых государственных направлений. Она находится в одном ряду с демографией и здравоохранением. Уже три года в РФ реализуют нацпроект «Экология». Он включает в себя множество составляющих, таких как воздух, вода, обращение с отходами, биоразнообразие и новейшие технологии. Пермский край получил на эти цели из Москвы порядка трех миллиардов рублей до 2024 года, подчеркнул председатель комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Прикамья Александр Бойченко.
В последние годы в стенах ПЦБК модернизировали оборудование, что позволило увеличить объемы выпуска продукции. За счет снижения энергетических и водных затрат сократились объемы вредных выбросов в окружающую среду. Оборудование начало потреблять меньше воды. Ее объемы упали с 10,3 миллиона до 3,6 миллиона кубометров ежегодно.
ПЦБК реконструирует сооружения для очистки. В планах направить на эти цели около 200 миллионов рублей до 2024 года. Еще компания принимает активное участие в нацпроекте «Экология». Она увеличивает объекты переработки макулатуры, восстанавливает зеленые насаждения на арендованных участках и выпускает рыбу в водоемы Пермского края.