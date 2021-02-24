Владимир Путин подписал указ о предоставлении Милошу Биковичу российского гражданства

Владимир Путин подписал указ о предоставлении Милошу Биковичу российского гражданства

Сегодня, 20:49ОбществоФото: commons.wikimedia.org
Сербский актер Милош Бикович стал гражданином России. Указ о предоставлении ему гражданства недавно подписал Владимир Путин.

Россиянам Бикович известен как исполнитель главных ролей в комедии «Холоп» и в сериале «Магомаев». Кроме этого, он снимался в других российских лентах, например в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», пишут "Новые Известия".

Милош Бикович окончил факультет драмы Белградского университета искусств, но его телевизионная карьера началась гораздо раньше. В 13 лет он стал ведущим шоу на детском ТВ в Белграде.

Российскому зрителю он наиболее известен по фильмам «Холоп» и «Духless 2». Также на его счету работа в успешных сериалах «Отель Элеон», «Крылья империи» и ряде других.

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