Владимир Путин подписал указ о предоставлении Милошу Биковичу российского гражданства

Россиянам Бикович известен как исполнитель главных ролей в комедии «Холоп» и в сериале «Магомаев». Кроме этого, он снимался в других российских лентах, например в фильме Никиты Михалкова «Солнечный удар», пишут "Новые Известия".
Милош Бикович окончил факультет драмы Белградского университета искусств, но его телевизионная карьера началась гораздо раньше. В 13 лет он стал ведущим шоу на детском ТВ в Белграде.
Российскому зрителю он наиболее известен по фильмам «Холоп» и «Духless 2». Также на его счету работа в успешных сериалах «Отель Элеон», «Крылья империи» и ряде других.