За полетами МКС смогут наблюдать невооруженным глазом свердловчане в феврале и марте

Международная космическая станция будет пролетать на Уралом в конце февраля и в марте. Жители Свердловской области смогут увидеть ее в небе невооруженным глазом.

Наблюдения за МКС нужно проводить рано утром. В некоторые дни станция будет показываться дважды. Например, 25 февраля ее можно будет увидеть в южной части неба с 5.44, а потом с 7.18. Обычно МКС показывается на несколько минут. С конца февраля начинается утренняя видимость Международной космической станции, сообщил инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев «Областной газете». Ученый составил график видимых полетов МКС на конец февраля и март. Также о поре видимых пролетов Международной космической станции сообщил в соцсетях космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. Напомню, МКС видно в виде звёздочки, пересекающей небо с юго-запада на юго-восток, написал космонавт. Напомним, из-за произошедших геомагнитных бурь у жителей Свердловской области есть шанс увидеть полярное сияние на севере региона. Шанс увидеть северное сияние есть у жителей Свердловской области

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