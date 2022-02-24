18 семей из Нижнего Тагила получили сертификаты на улучшение жилищных условий

До того, как семья Каменевых переедет в новую квартиру остался один шаг. Глава семьи Александр рассказывает, что это очень волнительно, так как они с семьей на данный момент проживают в двухкомнатной квартире, но теперь благодаря субсидии смогут купить более просторное жилье.