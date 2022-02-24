18 семей из Нижнего Тагила получили сертификаты на улучшение жилищных условий

10 из семей получили сертификаты в рамках госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Размер выплаты составляет 40% от цены жилья и варьировался в зависимости от числа членов семьи. Наибольшая сумма составила 2,02 миллиона рублей. Это была семья из шести человек.
В общей сложности семьи получили 16,9 миллиона рублей. Из них 14,3 миллиона предоставлены из местного бюджета, а остальные добавили областной и федеральный, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Еще 8 семьям выдано сертификатов на 5,2 миллиона рублей в рамках региональной программы. Она действует с 2016 года и нацелена на предоставление семьям адресной помощи семьям, которые после достижения 35-летия не смогли участвовать в основной программе «Обеспечение жильем молодых семей». Размер выплаты составляет 20% от стоимости жилья. Самая большая выплата составила 712,8 тысячи рублей.
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил семьи с этим событием. Он пожелал им здоровья и семейного счастья.
Своя квартира или дом — якорь, который наравне с детскими садами, школами и благоустроенными дворами удерживает в городе молодежь. Считаю, что это одна из первостепенных задач в развитии города,сказал мэр.
До того, как семья Каменевых переедет в новую квартиру остался один шаг. Глава семьи Александр рассказывает, что это очень волнительно, так как они с семьей на данный момент проживают в двухкомнатной квартире, но теперь благодаря субсидии смогут купить более просторное жилье.