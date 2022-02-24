18 семей из Нижнего Тагила получили сертификаты на улучшение жилищных условий

18 семей из Нижнего Тагила получили сертификаты на улучшение жилищных условий
18 семей из Нижнего Тагила получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Сегодня, 19:02ОбществоФото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Свидетельства на получение субсидии для улучшения жилищных условий в 2022 году получили 18 семей Нижнего Тагила.

10 из семей получили сертификаты в рамках госпрограммы по обеспечению доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами. Размер выплаты составляет 40% от цены жилья и варьировался в зависимости от числа членов семьи. Наибольшая сумма составила 2,02 миллиона рублей. Это была семья из шести человек.

В общей сложности семьи получили 16,9 миллиона рублей. Из них 14,3 миллиона предоставлены из местного бюджета, а остальные добавили областной и федеральный, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Еще 8 семьям выдано сертификатов на 5,2 миллиона рублей в рамках региональной программы. Она действует с 2016 года и нацелена на предоставление семьям адресной помощи семьям, которые после достижения 35-летия не смогли участвовать в основной программе «Обеспечение жильем молодых семей». Размер выплаты составляет 20% от стоимости жилья. Самая большая выплата составила 712,8 тысячи рублей.

Фото:пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев поздравил семьи с этим событием. Он пожелал им здоровья и семейного счастья.

Своя квартира или дом — якорь, который наравне с детскими садами, школами и благоустроенными дворами удерживает в городе молодежь. Считаю, что это одна из первостепенных задач в развитии города,сказал мэр.

До того, как семья Каменевых переедет в новую квартиру остался один шаг. Глава семьи Александр рассказывает, что это очень волнительно, так как они с семьей на данный момент проживают в двухкомнатной квартире, но теперь благодаря субсидии смогут купить более просторное жилье.

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